173 منشطًا دعويًا في الشرقية خلال الثلث الأول من رمضان

وفي محافظة بقيق تم تنفيذ 41 منشطًا دعويًا، أما في محافظة الأحساء، فقد تم تنفيذ 33 منشطًا، فيما نفذ مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الدمام 26 منشطًا، وفي محافظة الخبر 23 منشطًا دعويًا ومحافظة القرية العليا 22 منشطًا، كذلك في محافظة حفر الباطن 15 منشطًا، ومحافظة الجبيل 9 مناشط ومحافظة الخفجي 4 مناشط دعوية. حيث اشتملت هذه المناشط على مجموعة من الكلمات الدعوية التي يقدمها عدد من الدعاة الرسميين، تناولوا من خلالها العديد من المواضيع الشرعية المهمة والتي تخص أحكام الصيام في شهر رمضان المبارك، وكذلك بعض الأعمال التي يحث الدين الإسلامي الحنيف فعلها في كل شهور السنة ويختص هذا الشهر بزيادة الأجر والثواب.