173 منشطًا دعويًا في الشرقية خلال الثلث الأول من رمضان

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة الدعوة والإرشاد، تنفيذ برامجه الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1445 هجرية / 2024 ميلادية.
وبلغت المناشط المنفذة خلال الثلث الأول من شهر رمضان، للفترة من 1 إلى 10 رمضان، 173 منشطًا دعويًا.
وفي محافظة بقيق تم تنفيذ 41 منشطًا دعويًا، أما في محافظة الأحساء، فقد تم تنفيذ 33 منشطًا، فيما نفذ مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الدمام 26 منشطًا، وفي محافظة الخبر 23 منشطًا دعويًا ومحافظة القرية العليا 22 منشطًا، كذلك في محافظة حفر الباطن 15 منشطًا، ومحافظة الجبيل 9 مناشط ومحافظة الخفجي 4 مناشط دعوية. حيث اشتملت هذه المناشط على مجموعة من الكلمات الدعوية التي يقدمها عدد من الدعاة الرسميين، تناولوا من خلالها العديد من المواضيع الشرعية المهمة والتي تخص أحكام الصيام في شهر رمضان المبارك، وكذلك بعض الأعمال التي يحث الدين الإسلامي الحنيف فعلها في كل شهور السنة ويختص هذا الشهر بزيادة الأجر والثواب.
جدير بالذكر أن هذه المناشط أقيمت في جوامع ومساجد محافظات المنطقة حضوريًا وعن بُعد، في إطار الأنشطة التي تنفذها إدارة الدعوة والإرشاد بفرع المنطقة الشرقية، تحقيقًا لأهداف الوزارة العامة، بتوعية الناس وتبصيرهم في أمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال هذه الأيام المباركة بكثرة الأعمال الصالحة.