"تعليم عسير" يحصد المركزَين الأول والثاني في مسابقة القرآن والسنة

من جهته قدّم المديرُ العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، التهنئةَ للطلبة الفائزين، مثمنًا جهودهم وأُسرهم، ومدارسهم، ومعلّميهم، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حقّقتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.