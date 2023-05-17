"تعليم عسير" يحصد المركزَين الأول والثاني في مسابقة القرآن والسنة

حقّقت الإدارةُ العامة للتعليم في منطقة عسير، ثلاثةَ مراكز متقدّمة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني، التي أشرفت على تنفيذها إدارتا النشاط الطلابي "بنين، وبنات"، بالتعاون مع قسم التربية الإسلامية، وإدارتي الإشراف التربوي، والإعلام والاتصال، ومكاتب التعليم والمدارس.
وأسفرت النتائج عن فوز الطالب عبد الرحمن سعد الشهري، من ثانوية الرواد بالقاعدة الجوية، بالمركز الأول في مسار السنة النبوية "حفظ 30 حديثًا"، فيما حصد المركزَ الثاني في مسار التلاوة، الطالبُ ريان سعد الزهراني، من ثانوية صدى الإبداع بخميس مشيط، كما فازت بالمركز الثاني في مسار حفظ القرآن الكريم كاملًا، الطالبة روضة حربي هاشم، من الثانوية الأولى بأبها.
من جهته قدّم المديرُ العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، التهنئةَ للطلبة الفائزين، مثمنًا جهودهم وأُسرهم، ومدارسهم، ومعلّميهم، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حقّقتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.