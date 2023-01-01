"جمعية الأفلاج" تطلق جائزة الموظف المثالي لمنسوبيها.. مَبالغ نقدية ودروع تذكارية

أطلقت جمعية "تنمية الأفلاج"، جائزة الموظف المثالي لموظفي وموظفات الجمعية؛ لنشر ثقافة التميز الوظيفي بين موظفي وموظفات الجمعية، وتحفيزهم على الإنجاز والإبداع في العمل؛ بما يحقق أهداف الجمعية وفقًا لمعايير التميز الوظيفي.
وتهدف الجائزة التي تشمل مسارين للرجال والسيدات، إلى تحفيز الموظفين في الجمعية على تحقيق التميز والأداء الوظيفي، وتشجيع التنافس الإيجابي بين الموظفين في الجمعية للإبداع في العمل، وتنمية روح المبادرة التي تسهم في تنمية وتطوير العمل داخل الجمعية، وتعزيز الإبداع والتميز في العمل الإداري؛ تحقيقًا لرسالة الجمعية.
وعلى الراغبين في التقدم للمسابقة مراعاة: أن يكون الموظف على رأس عمله، وأن يكون حسَن السير والسلوك، وألا يكون الموظف قد تَعَرّض للتأديب والعقاب الوظيفي الشهر الماضي.
وسيُمنَح الفائزون جائزة شهرية قدرها 500 ريال، ودرعًا تذكاريًّا، وشهادة تقدير وشكر، وسيُكتب اسم الفائز في لوحة شرفية على شاشات الجمعية والموقع الإلكتروني للجمعية.. أما الجائزة السنوية فقدرها 2000 ريال، ودرع تذكاري، وشهادة شكر من رئيس مجلس الإدارة، وكتابة اسم الفائز في لوحة على شاشات الجمعية والموقع الإلكتروني للجمعية.