"جمعية الأفلاج" تطلق جائزة الموظف المثالي لمنسوبيها.. مَبالغ نقدية ودروع تذكارية

وتهدف الجائزة التي تشمل مسارين للرجال والسيدات، إلى تحفيز الموظفين في الجمعية على تحقيق التميز والأداء الوظيفي، وتشجيع التنافس الإيجابي بين الموظفين في الجمعية للإبداع في العمل، وتنمية روح المبادرة التي تسهم في تنمية وتطوير العمل داخل الجمعية، وتعزيز الإبداع والتميز في العمل الإداري؛ تحقيقًا لرسالة الجمعية.