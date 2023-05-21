تدشين مقر المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض

وأوضح رئيس المجلس عبدالرحمن بن سالم السيف، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها تدشين مقر المجلس في حي قرطبة بالرياض، وذلك للقيام بمهامه الموكلة وتحقيق رسالته لتمثيل الجمعيات السعودية للأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتها نحو التكامل، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والتنسيق فيما بينها سيما وأن المجلس يضم تحت مظلته 200 جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة.