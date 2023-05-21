تدشين مقر المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض

عقد المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعه الرابع برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن بن سالم السيف، والأعضاء حضورياً عن بُعد، وذلك بمقر المجلس بمنطقة الرياض.
وتضمّن الاجتماع تدشين مقر المجلس، ومناقشة الخطة التشغيلية، واستعراض القوائم المالية 2021م-2022م واعتمادها.
وأوضح رئيس المجلس عبدالرحمن بن سالم السيف، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها تدشين مقر المجلس في حي قرطبة بالرياض، وذلك للقيام بمهامه الموكلة وتحقيق رسالته لتمثيل الجمعيات السعودية للأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتها نحو التكامل، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والتنسيق فيما بينها سيما وأن المجلس يضم تحت مظلته 200 جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة.
وأضاف "السيف" أن "المجلس يسعى للمساهمة في تمكين القطاع غير الربحي، ليكون قطاعاً ممكناً لمجتمع حيوي وأثر مستدام، وكذلك مأسسة عمل الجمعيات المعنية وإضفاء الشفافية والحوكمة، وتحقيق التكامل مع مختلف القطاعات، ويسهم في تطوير وبناء قدرات جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وله دور فاعل ومؤثر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المعنية تماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2023".
ونوّه "السيف" بدعم الحكومة الرشيدة للقطاع غير الربحي لتمكينه باعتباره إحدى ركائز التنمية؛ وذلك لخدمة المستفيدين من أبناء الوطن وتحقيق الاستقرار لهم، من خلال برامج نوعية ومبادرات فاعلة، وتأييد خطط تنموية تسهم في تمكينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتحسين جودة حياتهم.