"الندوة العالمية" توزّع جوائز مسابقة حفظ وتجويد القرآن بمصر

نظّم مكتبُ الندوة للشباب الإسلامي في مصر، اليوم الأربعاء؛ حفلَ تكريم وتوزيع جوائز مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم الأولى، بمجمع الشيخ "عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي"، بقرية أبشواي الملق، مركز قطور، محافظة الغربية.
حضر الاحتفالَ مساعدُ وكيل وزارة الأوقاف لشؤون مكتب الوزير بمحافظة الغربية، الدكتور ياسر ظحلمي غياتي، وأستاذ التفسير وعلوم القرآن والقراءات بكلية الشريعة جامعة الطائف الدكتور محمود سعد شمس، ومدير مجمع الراجحي بأبشواي الملق الدكتور حمزة السملاوي، وحشد كبير من أهالي وذوي المتسابقين والفائزين بالمستويات الأربعة.
وثمّن الحضورُ الدورَ الكبير للمملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، في دعم الأنشطة القرآنية المختلفة، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية والجهات المعنية.
يذكر أن المسابقة قسمت على أربعة مستويات، شارك فيها 300 متسابق، من 20 مكتب تحفيظ، وحصل المتسابقون العشرة الأوائل في كل مستوى على جوائز مالية قيمة.