"إنسان" تنظم حفل "تحقيق أمنيات الأيتام" وتوزع هدايا قيمة لـ 100 مستفيد

وأضاف المحارب "ونحن نحتفي هذا المساء بتوزيع الهدايا على أبناء الجمعية، ونشاركهم الفرح والسرور، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) التي تسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتعزيز عطائه ومأسسته، وحظيت بثقة المجتمع لما تقوم به من أعمال خيرية ريادية، من خلال دعم وتبرعات المحسنين وأفراد المجتمع كافة، والشكر موصول للمحسنين الذين تبرعوا بقيمة الهدايا سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. والشكر لحضورنا الكريم، وللأبناء لتفاعلهم مع هذه المبادرة".