"تعليم القوز" بالقنفذة يحتضن ملتقى القدرات الأول "قادرون"

وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان الدور التكاملي للأقسام التعليمية في اختبار القدرات و قدمها مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، ثم ورقة العمل الرابعة بعنوان: اختبار القدرات ومعايير القبول في الجامعات، قدمها عضو عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الدكتور محمد خضر الزيلعي، لتختتم الجلسة الأولى بورقة العمل الخامسة بعنوان: اختبار القدرات ومعايير القبول في الكليات التقنية، قدمها عميد الكلية التقنية بالقنفذة الدكتور ياسين الصالحي، تخلل الجلسة الأولى بعض النماذج المضيئة لطلاب حققوا معدلات عالية في اختبار القدرات ثم استراحة قصيرة.