"تعليم القوز" بالقنفذة يحتضن ملتقى القدرات الأول "قادرون"

دشن مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي مساء اليوم ملتقى القدرات الأول "قادرون" الذي نظّمه مكتب تعليم القوز.
وكانت فعاليات الملتقى قد بدأت بكلمة لمدير مكتب تعليم القوز الدكتور حسين الناشري مرحباً بضيوف الملتقى راجياً الله -عز وجل- أن يحقق هذا الملتقى أهدافه بما يسهم في تطوير العمل وتحسين نواتج التعلم ورفع مستويات الطلاب باختبار القدرات، وبمشاركة عدد من المختصين التربويين والأكاديميين بالتعليم في المملكة، والذين قدموا عدداً من الأوراق العلمية التي تناقش آليات رفع مستوى أداء الطلاب في اختبارات القدرات.
وانطلق الملتقى بمعارض مصاحبة وتوقيع شراكات متعددة، وعدة مشاركات لأكاديميين ومتخصصين، حيث استعرض المشاركون خلال الملتقى حزمة من التجارب وأوراق العمل في جلستين متتاليتين والبداية بالجلسة الأولى عنونت بـ"الأدوار التكاملية للجهات المعنية بالقدرات" والتي شارك بورقة العمل الأولى المستشار التعليمي بإدارة الاختبارات التعليمية بالمركز الوطني للقياس عبدالله بن إبراهيم الدميخي وكانت بعنوان (اختبار القدرات وتوجهات التطوير)، يليها ورقة العمل الثانية لدور الأسرة والمجتمع في تهيئة الطلاب لاختبار القدرات قدمتها مدير عام التوجيه الطلابي الدكتورة هيام محمد العوفي.
وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان الدور التكاملي للأقسام التعليمية في اختبار القدرات و قدمها مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، ثم ورقة العمل الرابعة بعنوان: اختبار القدرات ومعايير القبول في الجامعات، قدمها عضو عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الدكتور محمد خضر الزيلعي، لتختتم الجلسة الأولى بورقة العمل الخامسة بعنوان: اختبار القدرات ومعايير القبول في الكليات التقنية، قدمها عميد الكلية التقنية بالقنفذة الدكتور ياسين الصالحي، تخلل الجلسة الأولى بعض النماذج المضيئة لطلاب حققوا معدلات عالية في اختبار القدرات ثم استراحة قصيرة.
بعد ذلك واصل الملتقى الجلسة الثانية والتي كان عنوانها: "تجارب ميدانية وخبرات متميزة من الميدان التربوي".
وكانت بدايتها مع (تجربة المدرسة الأولى في مؤشر الترتيب) يليها ورقة العمل الثانية بعنوان (الدور الإشرافي والمدرسي في تحسين أداء الطلاب في القدرات والتحصيلي) فعرض نماذج مضيئة أخرى لطلاب المدارس، ثم ورقة العمل الرابعة (تجربة ولي أمر) فورقة العمل الخامسة لمدرب القسم اللفظي وأخرى لمدرب القسم الكمي، واختُتم الملتقى بمجموعة من التوصيات وفرص التحسين التي من شأنها الارتقاء بجودة وتطوير الأداء التعليمي لرفع مستوى أداء الطلاب في اختبار القدرات.
وأكد مدير مكتب تعليم القوز الدكتور حسين الناشري أن الملتقى نقل التجارب المميزة من أجل التطوير المستمر، موضحاً أن الملتقى هدف إلى تقديم الدعم لأبنائنا الطلاب لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجههم في اختبار القدرات سائلاً الله سبحانه أن يحقق هذا الملتقى أهدافه المرجوة.
وفي نهاية الملتقى تم تكريم المتحدثين في أوراق الملتقى ورعاة الملتقى ومديري ومديرات المدارس الثانوية والطلاب والطالبات الحاصلين على ٩٠٪ فأعلى في اختبار القدرات.