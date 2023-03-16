تحت شعار "بيئتك تعرفك".. أسبوع البيئة بحائل يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي

يواصل أسبوع البيئة بمنطقة حائل الذي يقام هذا العام تحت شعار "بيئتك تعرفك"؛ فعالياته لليوم الثالث على التوالي في مجمع العثيم التجاري، ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين القادم.
وتشتمل الفعاليات على عديد البرامج التوعوية البيئية المتنوعة للأطفال؛ حيث شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار وتم توزيع أكثر من 1000 هدية عليهم.
وأكد مدير إدارة الخدمات المشتركة في فرع الوزارة، فواز الغصاب، أن الفعاليات في مجمع العثيم مول هي فعاليات توعوية متنوعة تتمثل في الحفاظ على البيئة ودور الفرد في المحافظة على الحياة الفطرية.
وأضاف أن هناك فعاليات لوحة جدارية تعبر عن البيئات المختلفة بالمملكة وجدارية لعبة الملاحظات وهي لوحة لعدة مشاهد من الحياة اليومية سلبية وإيجابية، ومجسم الحيوان لشرح بيئة الحيوان، وأنشطة تفاعلية لتعليم الأطفال الزراعة وورش العمل المختلفة، إضافة إلى توزيع أكثر من 1000 هدية على الزوار وشاشة يتم من خلالها عرض العديد من المقاطع والعبارات التوعوية الهادفة للأطفال.
وقدم "الغصاب" شكره وتقديره لإدارة العثيم مول على جهودها في إنجاح هذه الفعاليات؛ لافتاً إلى أن برنامج الفعاليات مستمر حتى يوم الاثنين القادم.