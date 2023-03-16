تحت شعار "بيئتك تعرفك".. أسبوع البيئة بحائل يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي

وأضاف أن هناك فعاليات لوحة جدارية تعبر عن البيئات المختلفة بالمملكة وجدارية لعبة الملاحظات وهي لوحة لعدة مشاهد من الحياة اليومية سلبية وإيجابية، ومجسم الحيوان لشرح بيئة الحيوان، وأنشطة تفاعلية لتعليم الأطفال الزراعة وورش العمل المختلفة، إضافة إلى توزيع أكثر من 1000 هدية على الزوار وشاشة يتم من خلالها عرض العديد من المقاطع والعبارات التوعوية الهادفة للأطفال.