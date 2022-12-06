"القحطاني" يدشّن مؤتمر الطائف الثاني بحضور 150 مشاركًا

الجدير بالذكر أن المؤتمر يستمر من تاريخ ٥ حتى ٨ ديسمبر ٢٠٢٢، ويضم أكثر من ٣٠ مشاركة علمية متنوعة بين أوراق علمية في مستجدات التخصص، وعرض لتدخلات الأخصائي النفسي مع عدد من الاضطرابات النفسية المختلفة، التي شملت مختلف الفئات العمرية، وعدد ست ورش عمل تنفذ في مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف حضوريًّا، يقدمها نخبة من المتخصصين، والتي حضر في يومه الأول ما يتجاوز ١٥٠ مشاركًا.