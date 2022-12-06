"القحطاني" يدشّن مؤتمر الطائف الثاني بحضور 150 مشاركًا

في سياق الشراكة العلمية بين مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف والجمعية السعودية لعلم النفس المهني بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ افتتح مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف مؤتمر الطائف الثاني بعنوان "القياس والعلاج النفسي - المستجدات - حالات عيادية".
وأشاد مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني، بمثل هذا التعاون العلمي لما فيه مصلحة المريض، وأكد أنه سينعكس إيجابًا على تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
من جانبٍ آخر أشاد مدير مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف الدكتور فريد المالكي، بالدور الذي يقوم به المجمع في تنفيذ هذا المؤتمر، وأنه يتميز بوجود أكثر من عشرين حالة يتناقش حولها المشاركون ويتبادلون حولها خبراتهم.
من جانبه أكّد الأستاذ الدكتور ناصر المحارب، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم النفس المهني، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل رؤية المملكة العربية السعودية التي من أهدافها تحسين الخدمات الصحية، وأيضًا جميع التدخلات النفسية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وأن الجمعية تسعى من منطلق رسالتها ورؤيتها إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي مع الجهات الصحية المميزة؛ مثل مجمع إرادة، والصحة النفسية بالطائف.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يستمر من تاريخ ٥ حتى ٨ ديسمبر ٢٠٢٢، ويضم أكثر من ٣٠ مشاركة علمية متنوعة بين أوراق علمية في مستجدات التخصص، وعرض لتدخلات الأخصائي النفسي مع عدد من الاضطرابات النفسية المختلفة، التي شملت مختلف الفئات العمرية، وعدد ست ورش عمل تنفذ في مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف حضوريًّا، يقدمها نخبة من المتخصصين، والتي حضر في يومه الأول ما يتجاوز ١٥٠ مشاركًا.