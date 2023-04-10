700 فعالية تطوعية في "سنابل أجاويد" بتعليم عسير.. تتضمن 7 شركاء و7 فِرق

ضمن مبادرة أجاويد التي انطلقت بتوجيه من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة مبادرة سنابل أجاويد، بالشراكة مع الشؤون الصحية، وفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة جميع فئات المجتمع التعليمي.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن مبادرة سنابل أجاويد، تندرج تحت محور العطاء، وتتضمن سبعة شركاء، وسبع فِرق، ويشارك فيها أكثر من 4900 من المجتمع التعليمي، مشيرًا إلى أنها تعمل على تنفيذ 700 حدث، وتستهدف أكثر من 700 مستفيد ومستفيدة، لافتًا إلى أن المبادرة تستمر طيلة شهر رمضان، وتهدف إلى تعزيز القيم ومكارم الأخلاق لدى النشء، واستنهاض الهمم نحو خدمة المجتمع، ورفع جودة الأنشطة والفعاليّات.
وكانت الإدارة قد نفذت عددًا من البرامج شملت العربة المتنقلة "عربة المعرفة"، و"المسرح حياة"، ورسائل صحية وتقنية وتربوية عبر حسابات الإدارة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما نفذت فعاليّات ترفيهية لذوي اضطراب التوحد، وفعاليّات رياضية للصم وضعاف السمع، ومبادرة "نأتي إليك" لتقديم خدمات الأحوال المدنية في مقرات العمل الخاصة بالتعليم، وأمسيات رمضانية تحوي "تجاربهم في التعليم"، وبرامج في مجالات الإدارة والتخطيط والإشراف والجودة، وبرنامج "دومًا معكم"، الذي استهدف أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة في جميع المدارس.