700 فعالية تطوعية في "سنابل أجاويد" بتعليم عسير.. تتضمن 7 شركاء و7 فِرق

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن مبادرة سنابل أجاويد، تندرج تحت محور العطاء، وتتضمن سبعة شركاء، وسبع فِرق، ويشارك فيها أكثر من 4900 من المجتمع التعليمي، مشيرًا إلى أنها تعمل على تنفيذ 700 حدث، وتستهدف أكثر من 700 مستفيد ومستفيدة، لافتًا إلى أن المبادرة تستمر طيلة شهر رمضان، وتهدف إلى تعزيز القيم ومكارم الأخلاق لدى النشء، واستنهاض الهمم نحو خدمة المجتمع، ورفع جودة الأنشطة والفعاليّات.