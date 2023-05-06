بمشاركة 6 أكاديميات.. جامعة شقراء تقيم معرض "يوم الابتكار التقني"

ومن جهة أخرى، شارك عددٌ من الطلاب والطالبات الخريجين بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بمشروعات التخرج ومن بينها: مشروع اضطراب السائق والذي يتضمن النظر إلى صورة الوجه وتحديد موضع العيون من خلال تطوير برنامج OpenCV. لتحديد حركة العين ما إذا كانت مفتوحة أو مغلقة، وذلك لكشف النعاس لدى السائقين عبر كاميرا مخصصة للعين، بالإضافة إلى مشروع نظام الحضور القائم على التعرف على الوجوه WUJUD عبر كاميرا تعمل بالاستشعار، وبرامج وتقنيات أخرى بغرض توصيل البيانات وتبادلها مع الأجهزة والأنظمة عبر الإنترنت، حيث يمكن تطبيقها في المجال التعليمي لإدارة حضور الطلاب، ويعمل النظام عبر حفظ وجه الطالب وتصويره عبر الكاميرا المثبتة.