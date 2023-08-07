محافظ حريملاء يشيد بأداء وحدة قياس كثافة العظام المتنقلة

زار محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، اليوم الاثنين، وحدة قياس كثافة العظام المتنقلة، التي تتواجد حاليًا في مستشفى حريملاء العام.
جاء ذلك بحضور مدير مستشفى حريملاء العام الأخصائي تركي بن حنس العصيمي.
واطلع المحافظ، على خدمات الوحدة المتنقلة واستمع لشرح مختصر عن طريقة عمل الوحدة، وكيفية التعامل مع المراجعين بعد ظهور نتائج الفحص.
وفي ختام الزيارة عبر محافظ حريملاء، عن شكره لوزارة الصحة، ولتجمع الرياض الصحي الثالث؛ للجهود الصحية المقدمة في محافظة حريملاء.
وتأتي الوحدة ضمن حملة الكشف المبكر عن هشاشة العظام، والتي ينظمها مستشفى حريملاء العام والرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي وتستهدف 80 حالة.
فيما تم تنفيذ 361 حالة، بنسبة بلغت 451%، وكانت نتائج الفحوصات 80 حالة هشاشة عظام، و135 ما قبل الهشاشة، و146 حالة طبيعية.
يذكر أن الفريق الطبي في الحملة، قدم عددًا من الفحوصات للطب المنزلي، ومرضى الغسيل الكلوي في المستشفى، ضمن الخدمات الطبية التي تقدمها الحملة.