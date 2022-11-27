تكريم 40 حافظة بجمعية "متقن لتعليم القرآن وعلومه" بجازان

جاء ذلك ضمن سلسلة البرامج التعليمية التي نفذتها الجمعية خلال عامها الأول، التي استفاد منها 5 آلاف مستفيد ومستفيدة، فضلًا عن تنفيذ عدد من المبادرات؛ منها تعليم سورة الفاتحة وقصار السور وسورة الكهف، وتعليم قراءة القرآن الكريم لـ500 طفل وطفلة من عمر "4-7 سنوات" بحلقات البراعم.