تكريم 40 حافظة بجمعية "متقن لتعليم القرآن وعلومه" بجازان

احتفت "جمعية متقن لتعليم القرآن وعلومه" بقرى جنوب أبوعريش في منطقة جازان، مساء أمس، بتخريج 40 حافظة من الدفعة الأولى لحفظة القرآن الكريم من طالبات الجمعية؛ حيث تم تكريمهن ومعلمات الحلقات.
جاء ذلك ضمن سلسلة البرامج التعليمية التي نفذتها الجمعية خلال عامها الأول، التي استفاد منها 5 آلاف مستفيد ومستفيدة، فضلًا عن تنفيذ عدد من المبادرات؛ منها تعليم سورة الفاتحة وقصار السور وسورة الكهف، وتعليم قراءة القرآن الكريم لـ500 طفل وطفلة من عمر "4-7 سنوات" بحلقات البراعم.
يشار إلى أن الجمعية حصلت على درجة 98.68٪ في التقييم الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لمعايير الحوكمة.