"إنسان" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، في مقر نادي "إنسان" الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور عضو مجلس إدارة "إنسان" م. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية د. عبدالله بن سليمان الفهد، يرافقه فريق من كشافة الجمعية، ومدير عام جمعية "إنسان" محمد المحارب، وعدد من قيادات وأبناء نادي "إنسان" الاجتماعي.
بدأت الفعاليات بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للمدير العام محمد المحارب، أكد فيها أهمية التركيز على مهارات الشباب وصقلها وتسخير الممكنات لهم لتعزيز مهاراتهم لما فيه خدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.
وقال "المحارب": إن الجمعية تحرص على اكتشاف مهارات الأبناء عبر نادي "إنسان" الاجتماعي، في عدد من المجالات المهارية وبحث سبل التعاون بالتعاون مع الشركاء.
وأضاف، أن ذلك لتمكين الأبناء من التعامل مع مهاراتهم بفاعلية من خلال التعليم والتدريب الذي يساعدهم في الوصول إلى سوق العمل والاستفادة من المهارات المكتسبة ذات الصلة بتمكينهم وتعزيز الممارسات وتقديم فرص تنمية المهارات من أجل مستقبل أفضل لهم.
وتخلل فعالية الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب، تكريم كشافة "إنسان" المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، وكذلك تكريم الأبناء المشاركين من الجمعية في الجائزة الوطنية للأيتام "عطاء وإثراء".
كما كُرمت جمعية الكشافة العربية السعودية على إشرافها لكشافة "إنسان" في الحج. وفي نهاية الفعالية كرم أبناء نادي "إنسان" عضو مجلس الإدارة بالجمعية المهندس عبدالعزيز الزيد.