"إنسان" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب

وأضاف، أن ذلك لتمكين الأبناء من التعامل مع مهاراتهم بفاعلية من خلال التعليم والتدريب الذي يساعدهم في الوصول إلى سوق العمل والاستفادة من المهارات المكتسبة ذات الصلة بتمكينهم وتعزيز الممارسات وتقديم فرص تنمية المهارات من أجل مستقبل أفضل لهم.