مجلس جامعة الملك خالد يُقرّ إنشاء جمعية للدراسات والممارسات القيمية

ترأس رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نيابةً عن وزير التعليم، اليوم الثلاثاء؛ الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1444هـ.
جاء ذلك بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.
وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الدكتور حامد بن مجدوع القرني: إن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
وأضاف "القرني" أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس: الموافقة على إنشاء جمعية علمية باسم "الجمعية العلمية السعودية للدراسات والممارسات القيمية"، ومجلة علمية تابعة للجمعية السعودية العلمية.
وأيضًا الموافقة على خطة دمج طلاب كلية العلوم والآداب في أحد رفيدة بالكليات والأقسام المناظرة في المقر الرئيس، وعلى تمديد عمل هيئات تحرير بعض مجلات الجامعة.
كما وافق المجلس في اجتماعه على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، وتعيين عدد من منسوبي الجامعة وغيرهم على وظيفة محاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك.
إضافة إلى الموافقة على منح الدرجات العلمية "الماجستير والدكتوراه" لعدد من طلاب الدراسات العليا، وإقرار بعض اللوائح والقواعد التنفيذية بالجامعة، ومناقشة واعتماد التقرير السنوي للجامعة للعام 1443هـ.