مجلس جامعة الملك خالد يُقرّ إنشاء جمعية للدراسات والممارسات القيمية

كما وافق المجلس في اجتماعه على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، وتعيين عدد من منسوبي الجامعة وغيرهم على وظيفة محاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك.