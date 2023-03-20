"محافظ جدة" يناقش تقرير خطة عمل فرع "التجارة" خلال شهر رمضان

واطلع بن جلوي خلال الاجتماع على التقرير الذي تضمن تنفيذ جولات استباقية على الأسواق لمتابعة توفر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك ومنع بيع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.