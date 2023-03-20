"محافظ جدة" يناقش تقرير خطة عمل فرع "التجارة" خلال شهر رمضان

رأَس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم اجتماعاً لمناقشة تقرير خطة عمل شهر رمضان المبارك لفرع وزارة التجارة بالمحافظة للعام 1444هـ، بحضور مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة موسى الفيفي .
واطلع بن جلوي خلال الاجتماع على التقرير الذي تضمن تنفيذ جولات استباقية على الأسواق لمتابعة توفر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك ومنع بيع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.
وأكد محافظ جدة على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية وحماية المستهلك.