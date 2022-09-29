بحضور "مدير التعليم".. مدرسة "حمزة بن عبدالمطلب" بالطائف تحتفل باليوم الوطني‎‎

أقامت، صباح اليوم، ثانوية ‏ومتوسطة حمزة بن عبدالمطلب بمحافظة الطائف احتفالاً باليوم الوطني 92 بحضور مدير التعليم الدكتور ‏فهد الشريف، ‏ومدير مكتب الجنوب بندر الزايدي، ‏‏ومشرف القضايا بالإدارة القانونية فهد بن حامد السواط، وتزينت المدرسة بالأخضر، وتوشح الطلاب بالأعلام والشعارات والكلمات الوطنية بمشاركة المعلمين.