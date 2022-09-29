بحضور "مدير التعليم".. مدرسة "حمزة بن عبدالمطلب" بالطائف تحتفل باليوم الوطني‎‎

أقامت، صباح اليوم، ثانوية ومتوسطة حمزة بن عبدالمطلب بمحافظة الطائف احتفالاً باليوم الوطني 92 بحضور مدير التعليم الدكتور فهد الشريف، ومدير مكتب الجنوب بندر الزايدي، ومشرف القضايا بالإدارة القانونية فهد بن حامد السواط، وتزينت المدرسة بالأخضر، وتوشح الطلاب بالأعلام والشعارات والكلمات الوطنية بمشاركة المعلمين.
تضمّن الحفل الذي أقيم برعاية مدير "تعليم الطائف" الدكتور فهد الشريف، وتحت إشراف مدير المدرسة علي الشريف، ورائد النشاط علي فوزي العرابي، ورائد النشاط الثقافي في المدرسة عادل علي الحارثي، إلقاء عدد من القصائد الوطنية، وتوزيع الأعلام السعودية التي تحمل شعار الوطن، وصور ولاة الأمر حفظهم الله.