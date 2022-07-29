"تعليم صبيا" يعتمد تكليف وتجديد القيادات للعام المقبل

اعتمد عثمان بن محمد مسملي، مدير تعليم صبيا، عددًا من التكليفات وقرارات التمديد لما يزيد على 74 من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بناء على ما أوصت به لجنة اختيار القيادات بالإدارة.
وأوضح إبراهيم الحازمي، المتحدث الرسمي بإدارة تعليم صبيا، أن القرارات تضمنت تمديد وتكليف قيادات الإدارة بتولي مهام رئاسة الأقسام المساندة، والشؤون المدرسية، وأقسام الشؤون التعليمية للبنين والبنات، ومكاتب التعليم للعام الدراسي 1444هـ.
وأشار الحازمي إلى أن لجنة اختيار القيادات بالإدارة برئاسة مدير التعليم حرصت على استثمار الخبرات الإدارية والتربوية لعدد من القيادات، مع منح الفرصة لبعض الكفاءات الجديدة. مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهد ليكون العام الدراسي الجديد حافلاً بالإنجاز والنشاط والتميُّز، متمنين للجميع التوفيق والسداد.