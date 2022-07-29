"تعليم صبيا" يعتمد تكليف وتجديد القيادات للعام المقبل

اعتمد عثمان بن محمد مسملي، مدير تعليم صبيا، عددًا من التكليفات وقرارات التمديد لما يزيد على 74 من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بناء على ما أوصت به لجنة اختيار القيادات بالإدارة.