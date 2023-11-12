"العتيبي" يستقبل وفد جامعة نجران ويهديهم مجموعة من إصدارات "الشؤون الإسلامية"

وقد شكر وفد الجامعة مدير عام الفرع على استقباله لهم، وفي الختام قدم العتيبي مجموعة من الكتب من إصدارات الوزارة لطلاب المنح وتزويدهم بكل ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية.