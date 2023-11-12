"العتيبي" يستقبل وفد جامعة نجران ويهديهم مجموعة من إصدارات "الشؤون الإسلامية"

استقبل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي في مكتبه اليوم وفدًا من جامعة نجران يتقدمهم وكيل عمادة شؤون الطلاب للمنح : الدكتور علي أبو دهام ومنسق وحدة الأنشطة الطلابية الدكتور عبدالله بن علي آل عمران يرافقهم طلاب المنح بجامعة نجران.
وجرى خلال اللقاء بحث دور الجامعة مع طلاب المنح الدراسية كونهم سفراء بلدانهم في السعودية الناقلين للمعارف والعلوم بعد انتهاء دراستهم، وعودتهم إلى أوطانهم.
وقد شكر وفد الجامعة مدير عام الفرع على استقباله لهم، وفي الختام قدم العتيبي مجموعة من الكتب من إصدارات الوزارة لطلاب المنح وتزويدهم بكل ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية.