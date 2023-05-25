تعاون بين جمعيتَيْ "إنسان" و"همة" لتأهيل الأيتام لسوق العمل

وقّعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية التنمية البشرية "همة"، ووقّع الاتفاقية عن "إنسان" محمد بن سعد المحارب المدير العام، وعن جمعية "همة" الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان رئيس مجلس الإدارة.
وتضمّنت الاتفاقية تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "بوصلة خريج" لعدد 30 من أبناء "إنسان"؛ بهدف تأهيل الخريجين الجامعيين، وزيادة فرص إلحاقهم بسوق العمل، إضافة إلى إتاحة مقاعد تدريبية في برنامج "مؤهل" للأرامل يهدف إلى تأهيلهن لمهنة التسويق والتواصل الرقمي لعدد 11 أرملة.
وكذلك تنفيذ برنامج "قدراتي والتحصيلي" موجّه لطلاب وطالبات الصف الثاني والثالث الثانوي، وتنفيذ برنامج "ديوانية همة" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعية، ويعنى بالتثقيف والتطوير المهني والمعرفي لدى المستفيدين من أبناء "إنسان"، علاوةً على بحث سبل التعاون بين الجمعيتين لإقامة برامج ومبادرات لخدمة أبناء جمعية "إنسان".
بدوره، أعرب "المحارب" عن شكره وتقديره لجمعية التنمية البشرية "همة"؛ لدورهم في المسؤولية الاجتماعية، وحرصهم على تمكين أبناء "إنسان" وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير الممكنات لهم وتحقيق التكامل بين الجهات الخيرية والمساهمة بتفعيل الرؤية الوطنية 2030م.