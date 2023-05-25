تعاون بين جمعيتَيْ "إنسان" و"همة" لتأهيل الأيتام لسوق العمل

وتضمّنت الاتفاقية تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "بوصلة خريج" لعدد 30 من أبناء "إنسان"؛ بهدف تأهيل الخريجين الجامعيين، وزيادة فرص إلحاقهم بسوق العمل، إضافة إلى إتاحة مقاعد تدريبية في برنامج "مؤهل" للأرامل يهدف إلى تأهيلهن لمهنة التسويق والتواصل الرقمي لعدد 11 أرملة.