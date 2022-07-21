"العنزي" يدشّن حملة "حق الله" لهيئة الأمر بالمعروف بمحافظة شرورة

يُشار إلى أن الحملة تسعى إلى تعظيم حقّ الله - جل وعلا - وهو من أعظم الواجبات المتحتمة على المكلفين وهي رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم العلماء الذين ساروا على المنهج القويم، وما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.