"العنزي" يدشّن حملة "حق الله" لهيئة الأمر بالمعروف بمحافظة شرورة

دشّن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بالمحافظة حملة "حق الله" التوعوية، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة بنجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني ورئيس هيئة شرورة الشيخ فاضل مغرق البقمي.
وفي التفاصيل، قدّم "القحطاني" شرحًا موجزًا عن الحملة وأهدافها، مؤكدًا أنها تحظى بمتابعة وتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأشاد المحافظ بهذه المبادرة الخيرة، منوهًا بجهود الرئاسة العامة وكذلك هيئة محافظة شرورة ودورها الرائد في خدمة المجتمع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
يُشار إلى أن الحملة تسعى إلى تعظيم حقّ الله - جل وعلا - وهو من أعظم الواجبات المتحتمة على المكلفين وهي رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم العلماء الذين ساروا على المنهج القويم، وما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.