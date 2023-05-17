أكثر من 12 ألف ساعة.. أنشطة متطوعي "هلال الطائف" بالثلث الأول من ٢٠٢٣م

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن المتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا بتلك الفعاليات والبرامج بلغ عددهم ٢٥٣١ متطوعًا ومتطوعة، يحظون بكفاءة عالية عبر تأهيلهم للمشاركة في مختلف البرامج التي تشارك بها الهيئة؛ بما يمكِّنهم من رفع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية للتعامل مع مختلف الفئات في جميع الأنشطة.