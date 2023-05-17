أكثر من 12 ألف ساعة.. أنشطة متطوعي "هلال الطائف" بالثلث الأول من ٢٠٢٣م

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف إحصائية إدارة التطوع بالطائف للربع الأول من عام ٢٠٢٣م، التي بلغ عدد فعالياتها ١٢٧ فعالية، تنوعت بين صحية وبيئية وتوعوية ومجتمعية وتعليمية.
وتمثلت أبرز تلك الفعاليات المشاركة في إفطار صائم، وكذلك تمركزات فِرق إسعافية في الفعاليات والأنشطة الرسمية للدولة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن المتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا بتلك الفعاليات والبرامج بلغ عددهم ٢٥٣١ متطوعًا ومتطوعة، يحظون بكفاءة عالية عبر تأهيلهم للمشاركة في مختلف البرامج التي تشارك بها الهيئة؛ بما يمكِّنهم من رفع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية للتعامل مع مختلف الفئات في جميع الأنشطة.
وبيَّنت الهيئة أن مجموع الساعات التطوعية في الثلث الأول بلغ ١٢٣٨٩ ساعة تطوعية في الطائف.