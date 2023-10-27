"ومن يتوكّل على الله فهو حسبه".. شاهد تفعيل برامج "الأمر بالمعروف" بأسواق قلوة

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة، عددًا من برامجها التوعوية والوقائية؛ ومنها برامج "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" و"أمة وسطًا"، وكذلك برنامج "إياكم والغلو" و"خطر التشاؤم"، والتي تحثّ على التوكل على الله في الأمور كلها، والوسطية، وتحذر من الغلو في الدين، وخطر التشاؤم في حياة المسلم، وذلك في الأسواق والمحلات التجارية وعبر الشاشات واللوحات الإلكترونية.