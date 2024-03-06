"وقاء" ينظّم برنامجًا تدريبيًّا لـ"رصد واستكشاف الجراد الصحراوي"

نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، برنامجًا تدريبيًّا بمحافظة جدة بعنوان "رصد واستكشاف الجراد الصحراوي وإعداد التقارير"، بمشاركة 16 متدربًا من مختلف فروع المركز بمناطق المملكة.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار تعزيز الجهود ورفع المستوى المعرفي لدى المختصين بقطاع الصحة النباتية والإدارات بالفروع؛ لتنفيذ أعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي وفق مستهدفات المركز؛ سعيًا للحد من انتشاره وحماية القطاع الزراعي من تداعياته.
واطلع المتدربون خلال البرنامج على بيولوجية الحشرة، تضمنت (السلوك والمظهر والهجرة)، ومواطن ومواسم تكاثر الجراد الصحراوي، وكذلك التعرف على عمليات المسح والاستكشاف والموائل المناسبة لنشاط الآفة وكيفية تسجيل التقارير.