"وقاء" ينظّم برنامجًا تدريبيًّا لـ"رصد واستكشاف الجراد الصحراوي"

نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، برنامجًا تدريبيًّا بمحافظة جدة بعنوان "رصد واستكشاف الجراد الصحراوي وإعداد التقارير"، بمشاركة 16 متدربًا من مختلف فروع المركز بمناطق المملكة.