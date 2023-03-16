"ملتقى الخدمات المساندة".. "صحة جازان" تستعرض منجزاتها في تشييد وتطوير المنشآت والمرافق الصحية

افتتح وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية والإمداد المهندس سعد السدحان، وبحضور مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، صباح أول أمس الثلاثاء، الملتقى السنوي للوكالة المساعدة للخدمات المساندة، والذي استضافته "صحة جازان".
ويهدف المنتدى لمناقشة أبرز التحديات والمستجدات الحديثة في مهام الإدارات ذات العلاقة المساندة، كما دشن خلاله معرض الإدارة المساعدة للشؤون الهندسية والإمداد الذي استعرض أبرز منجزات "صحة جازان" في مجال تشييد وتطوير المنشآت والمرافق الصحية وصيانتها وتشغيلها.
وبحث اللقاءُ السنوي للوكالة المساعدة للخدمات المساندة، أبرزَ تحديات ومستجدات إدارات تطوير وتحسين بيئتي المرافق والعمل وخدمات الإسكان والأراضي والممتلكات؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية بالمملكة، واستعراض أبرز التطورات العالمية، وإيجاد حلول لمختلف التحديات والصعوبات.
وفي نفس السياق دشّن وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية والإمداد المهندس سعد السدحان، المعرض المصاحب للملتقى، الذي أقامته الإدارة المساعدة للشؤون الهندسية والإمداد بصحة جازان، مطلعًا خلال أركانه على أبرز منجزات صحة جازان في مجال إقامة وتطوير المنشآت الطبية وتشغيلها وصيانتها، والعوامل المساعدة على رفع معدلات إنجاز المشاريع وإدارتها، والمبادرات المطبقة في مجال الصيانة والتشغيل.
واستعرض المعرض قصة نجاح صحة جازان في تطوير بيئة العمل وصالات المستفيدين في عدد من المستشفيات والأقسام الطبية بالمنطقة، بفضل الكوادر الهندسية السعودية من الشباب والفتيات التي عملت "صحة جازان" على استقطابها وتأهيلها لتطوير بيئة عمل مرافقها وتحويلها لتحف فنية تَفردت على مستوى المملكة، إضافة إلى ما تضمنه المعرض من استعراض أبرز منجزات صحة جازان في مجال مراكز الرعاية الصحية الأولية من عمليات تطويرٍ وفق الهوية الوزارية الجديدة، بعد تحويل العديد من المراكز إلى منشآت معمارية حديثة تتفرد بلمساتها الديكورية، وتفاصيلها الداخلية التي جعلت منها مراكز جذب للمستفيدين، إضافة إلى استعراض قصة نجاح صحة جازان في انتشال عدد من المشاريع المتعثرة وإعادة إنشائها في مدة زمنية وجيزة بفضل حلولها الابتكارية.
وتناول المعرض استعراض أبرز منجزات صحة جازان في مجال التجهيزات الطبية الحديثة التي حرصت خلالها على تزويد مرافقها الطبية بأحدث التقنيات الطبية العالمية كالروبوتات الجراحية وتطوير غرف العمليات وأتمتة الخدمات الصيدلانية، إضافة إلى ما يسهم فيه مركز القيادة والتحكم بصحة جازان من الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية عبر استغلال الموارد المتاحة وتقليل الهدر وزمن الحصول على الرعاية الصحية.