"ملتقى الخدمات المساندة".. "صحة جازان" تستعرض منجزاتها في تشييد وتطوير المنشآت والمرافق الصحية

واستعرض المعرض قصة نجاح صحة جازان في تطوير بيئة العمل وصالات المستفيدين في عدد من المستشفيات والأقسام الطبية بالمنطقة، بفضل الكوادر الهندسية السعودية من الشباب والفتيات التي عملت "صحة جازان" على استقطابها وتأهيلها لتطوير بيئة عمل مرافقها وتحويلها لتحف فنية تَفردت على مستوى المملكة، إضافة إلى ما تضمنه المعرض من استعراض أبرز منجزات صحة جازان في مجال مراكز الرعاية الصحية الأولية من عمليات تطويرٍ وفق الهوية الوزارية الجديدة، بعد تحويل العديد من المراكز إلى منشآت معمارية حديثة تتفرد بلمساتها الديكورية، وتفاصيلها الداخلية التي جعلت منها مراكز جذب للمستفيدين، إضافة إلى استعراض قصة نجاح صحة جازان في انتشال عدد من المشاريع المتعثرة وإعادة إنشائها في مدة زمنية وجيزة بفضل حلولها الابتكارية.