طوارئ مستشفى حِرَاء يقدم خدماته لأكثر من 89 ألف مستفيد خلال 2022م

قدّم مستشفى حراء العام، خدماته العلاجية والوقائية والإسعافية لأكثر من 89 ألف حالة خلال عام 2022م.
وتنوعت الحالات بين التهاب الجهاز التنفسي، وحالات النساء والولادة، والنزلات المعوية، واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها من الحالات الطارئة.
وقال التجمع الصحي بمكة المكرمة: إن عدد الأطفال الذين تم تقديم الخدمات لهم، بلغ (24.077) خدمة؛ فيما بلغ عدد الخدمات في الحوادث والإصابات (1259) حالة، والحالات التي تم تنويمها بلغت (12.634) حالة، وتم تقديم خدمات تحويلية إلى مستشفيات أخرى لـ(343) حالة.
وأضاف أن قسم الطوارئ يضم طواقم طبية متخصصة ومؤهلة لاستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة، بالإضافة إلى الطواقم الطبية المساندة من العلاج التنفسي، وفنيي الإسعاف، والطواقم الإدارية التي تقدم الخدمات للمرضى والمراجعين.