طوارئ مستشفى حِرَاء يقدم خدماته لأكثر من 89 ألف مستفيد خلال 2022م

وقال التجمع الصحي بمكة المكرمة: إن عدد الأطفال الذين تم تقديم الخدمات لهم، بلغ (24.077) خدمة؛ فيما بلغ عدد الخدمات في الحوادث والإصابات (1259) حالة، والحالات التي تم تنويمها بلغت (12.634) حالة، وتم تقديم خدمات تحويلية إلى مستشفيات أخرى لـ(343) حالة.