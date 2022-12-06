"أمانة جازان" تحصد 4 جوائز للتطوع البلدي في ملتقى التطوع الأول 2022 بمكة

حصدت أمانة منطقة جازان، 4 جوائز للتطوع البلدي بملتقى التطوع البلدي الأول 2022، الذي أقيم في مكة المكرمة خلال الفترة من (٤- ٥) ديسمبر ٢٠٢٢، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع؛ نظير جهودها في تقديم البرامج والمبادرات التطوعية المختلفة.
اشتمل الملتقى الذي نظّمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة- برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع الأمناء، على أركان تعريفية بمسارات التطوع، والذي شاركت فيه الأمانات بمختلف مناطق المملكة، وكان له الأثر البارز في إظهار دور القطاع البلدي في تقدير الجهود التطوعية وعلى مسارات الفرص المطروحة للتطوع.
وشاركت أمانة منطقة جازان في عرض مرئي يتضمن أبرز منجزات الأمانة خلال العام ٢٠٢٢ التي تجاوزت المستهدفات؛ حيث تم تنفيذ ٤٦٠ فرصة تطوعية شارك فيها ٣٢٦٢ متطوعًا ومتطوعة على مدار ٩٥.٥٩٤ ساعة تطوعية.
وتولي أمانة منطقة جازان اهتمامًا كبيرًا للمشاركات المجتمعية من خلال طرح الفرص التطوعية، ودعم جهود المتطوعين والمتطوعات، والعمل على عقد الشراكات المجتمعية الفاعلة مع القطاعات المختلفة في المنطقة.