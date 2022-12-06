"أمانة جازان" تحصد 4 جوائز للتطوع البلدي في ملتقى التطوع الأول 2022 بمكة

اشتمل الملتقى الذي نظّمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة- برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع الأمناء، على أركان تعريفية بمسارات التطوع، والذي شاركت فيه الأمانات بمختلف مناطق المملكة، وكان له الأثر البارز في إظهار دور القطاع البلدي في تقدير الجهود التطوعية وعلى مسارات الفرص المطروحة للتطوع.