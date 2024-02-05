أمانة الشرقية تدشن النسخة الرابعة من "بطولة ورسالة" لكرة القدم

من جانبه ألقى المشرف العام على الملتقى الإعلامي علي هبه، كلمة رحب من خلالها بالحضور، وأعرب عن شكره وتقديره لجميع القائمين على البطولة، وعلى رأسهم أمين المنطقة الذي سخر كل الإمكانيات من أجل إقامة هذه البطولة لخدمة الشباب في كل محافظة بالشرقية.