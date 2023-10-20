يحارب التطرُّف ويعزّز التلاحم.. برنامج توعوي تنظّمه "إسلامية نجران" بشرورة

ينظّم فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، ممثلًا في إدارة الدعوة بالفرع، وبالتعاون مع برنامج متون وإدارة مساجد شرورة؛ برنامجًا دعويًّا في محافظة شرورة، يقدّمه الدكتور ماهر بن عبدالرحيم خوجة.
ويشمل البرنامجُ دروسًا علمية يومية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك عن شرح كتاب "أصول الدعوة السلفية" بجامع آل عبدالله بعد صلاة الفجر، وكذلك شرح كتاب "متن الأصول الثلاثة" بجامع الخير بعد صلاة العصر والمغرب، بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات المصاحبة بعنوان "تربية الأبناء على هدى الشريعة" بجامع إسحاق، بعد صلاة العصر، ومحاضرة عن "خطورة التكفير" بجامع روضة الوالدين، بعد صلاة العشاء.
وكذلك محاضرات يوم السبت التي تبدأ بمحاضرة عن "التوحيد والأمن" بجامع أحمد بن حنبل، بعد صلاة الظهر، ومحاضرة بعنوان "الدعوة إلى التوحيد ونبذ الفرقة والاختلاف" بجامع معاذ بن جبل، بعد صلاة العصر، إلى جانب محاضرة "من أخطاء الطهارة" بمسجد الصالحين، بعد صلاة العشاء.
وقد صرّح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، بأنّ الفرع يسعى إلى تكثيف البرامج الدعوية والمناشط؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، ولنشر الوعي الديني والفكري بين أفراد المجتمع لمحاربة الأفكار المتطرّفة، وتعزيز التلاحم الوطني بين المجتمع وولاة الأمر، بالاضافة إلى توعية الأفراد بأمور دينهم من الكتاب والسنة.