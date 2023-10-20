يحارب التطرُّف ويعزّز التلاحم.. برنامج توعوي تنظّمه "إسلامية نجران" بشرورة

ويشمل البرنامجُ دروسًا علمية يومية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك عن شرح كتاب "أصول الدعوة السلفية" بجامع آل عبدالله بعد صلاة الفجر، وكذلك شرح كتاب "متن الأصول الثلاثة" بجامع الخير بعد صلاة العصر والمغرب، بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات المصاحبة بعنوان "تربية الأبناء على هدى الشريعة" بجامع إسحاق، بعد صلاة العصر، ومحاضرة عن "خطورة التكفير" بجامع روضة الوالدين، بعد صلاة العشاء.