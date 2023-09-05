"تعليم الغاط" يستعرض أخلاقيات المهنة وعلاقة المعلم بالمجتمع المدرسي

ورحب مدير تعليم الغاط بالحضور، مثنيًا على جهودهم، كما هنأ المعلمين والمعلمات الجدد بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، مؤكداً أن المعلمين والمعلمات الجدد هم امتداد ونواة لتقدم وتنمية الوطن وازدهاره، وعليهم يراهن الجميع؛ لتخريج جيل نافع لدينه وقيادته، متسلحًا بأحدث المعارف العلمية والتقنية المعاصرة.