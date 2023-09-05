"تعليم الغاط" يستعرض أخلاقيات المهنة وعلاقة المعلم بالمجتمع المدرسي

دشن اليوم مدير تعليم الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات المعينين بالمدارس التابعة للإدارة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية والمدرسية خليل بن إبراهيم الفوزان، والمساعدة للشؤون التعليمية ريمة بنت برجس العمر.
ورحب مدير تعليم الغاط بالحضور، مثنيًا على جهودهم، كما هنأ المعلمين والمعلمات الجدد بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، مؤكداً أن المعلمين والمعلمات الجدد هم امتداد ونواة لتقدم وتنمية الوطن وازدهاره، وعليهم يراهن الجميع؛ لتخريج جيل نافع لدينه وقيادته، متسلحًا بأحدث المعارف العلمية والتقنية المعاصرة.
وتضمن الحفل تدشين البرنامج العديد من الكلمات والمشاركات لعدد من المختصين في المجال التعليمي تناولت "أخلاقيات مهنة التدريس" و"علاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي" و"حقوق وواجبات المعلم الجديد"، إضافة لاستعراض تجارب ذوي الخبرة في المجال التربوي والتعليمي.