وكيل محافظة العارضة يفتتح مشروع "جامع أبو العشرة"

افتتح وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي، بعد صلاة الظهر اليوم، جامع أبو العشرة، والذي بُني على نفقة "حصة الصالح" ووالدتها -رحمهما الله- على مساحة 950 متراً مربعاً، وبطاقة استيعابية بلغت 750 مصلياً، و100 سيارة.
حضر الافتتاح الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد محمد بن حسن علي العبدلي، ورئيس قسم المساجد الدكتور عبدالله علي كردم العبدلي.
وخلال الافتتاح، وجه الشيخ أسامة المدخلي مدير عام الفرع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تسهيل وتيسير بناء المساجد، وقال: "هذه الحكومة المباركة التي تحكم شرع الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- سخرت جهودها لنشر الدعوة، وبناء المساجد نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا، ويعينهم على قيادة هذا البلد".
وأضاف: "نوجه الشكر للمتبرعة أم عبدالله وزوجها عبدالرحمن بن معمر، لدعمهما وبناء هذا الجامع بالمال والإشراف، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهما".
من جانبه، ثمن الدكتور عبدالله العبدلي للمدير العام للفرع الشيخ أسامة المدخلي، متابعته لمراحل إنشاء المشروع منذ وضع حجر الأساس وحتى تاريخ الافتتاح، كما شكر وكيل محافظ العارضة على افتتاحه هذا الجامع.