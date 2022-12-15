وكيل محافظة العارضة يفتتح مشروع "جامع أبو العشرة"

وخلال الافتتاح، وجه الشيخ أسامة المدخلي مدير عام الفرع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تسهيل وتيسير بناء المساجد، وقال: "هذه الحكومة المباركة التي تحكم شرع الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- سخرت جهودها لنشر الدعوة، وبناء المساجد نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا، ويعينهم على قيادة هذا البلد".