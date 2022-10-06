رئيس "أواصر" يهنئ ولي العهد بالأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.