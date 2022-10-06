رئيس "أواصر" يهنئ ولي العهد بالأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
وقال "السويلم": إن ثقة خادم الحرمين الشريفين بتولي سموه الكريم رئاسة مجلس الوزراء، تجسد رؤيته -حفظه الله- ودعمه لمسيرة العطاء والخير والنماء والتقدم الذي تشهده المملكة في جميع المجالات.
ودعا رئيس جمعية (أواصر) الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يديم على وطننا المملكة العربية السعودية أمنها وعزها وتقدمها.