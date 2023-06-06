أمير تبوك يرأس اجتماعَ لجنة جائزته للتفوق العلمي والتميز

رأس الأميرُ فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ اجتماعَ لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، بحضور أعضاء اللجنة.
واطّلع أمير تبوك على تقرير مفصّل عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والإبداع والابتكار والخدمة المجتمعية، والتي اشتملت على محاضر اللجان المختلفة للمرشحين لنيل أقسام الجائزة المختلفة. كما اطلع على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة في عامها السادس والثلاثين الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 1444/11/24هـ
وثمّن أميرُ تبوك الجهودَ المبذولة من قبل أعضاء اللجنة، مؤكّدًا أن اللجنة مؤتمنة على أنْ تواصل الجائزة دورها الهام في تحفيز المؤسسات والأفراد، وكذلك طلاب وطالبات التعليم العام والعالي، مثمّنًا الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله.
من جهته أعرب رئيس جامعة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة، الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي، عن أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك، منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 36 عامًا، حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك، وحافزًا للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، ومجالًا للتميز بين الأفراد والمؤسسات.