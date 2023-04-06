شاهد.. "القويعية" تُقيم إفطارها الرمضاني الجماعي السنوي السادس

يذكر أن السفرة الرمضانية أقيمت للمرة السادسة في حديقة الملك عبدالله بالقويعية؛ وتعكس روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع كافة، في إحدى العادات الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتسامح فيما بينهم، في صورة اجتماعية مميزة.