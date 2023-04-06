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شاهد.. "القويعية" تُقيم إفطارها الرمضاني الجماعي السنوي السادس
بحضور عدد من الأعيان والأهالي.. على مسافة كيلومتر تقريباً
أقيم الإفطار الرمضاني الجماعي السنوي السادس في القويعية، الأربعاء، بالتعاون مع جمعية "كفاية" وكشافة إدارة تعليم المحافظة.
جاء ذلك تحت إشراف من بلدية القويعية وبالشراكة مع الفرق الرياضية التطوعية بالمحافظة.
وشارك وكيل محافظة القويعية عزام بن عبدالرحمن المقرن، وعدد من أعيان وأهالي المحافظة، السفرة الرمضانية على مسافة كيلومتر تقريباً، مع حضور كثيف من المقيمين وعابري طريق الرياض - مكة السريع.
يذكر أن السفرة الرمضانية أقيمت للمرة السادسة في حديقة الملك عبدالله بالقويعية؛ وتعكس روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع كافة، في إحدى العادات الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتسامح فيما بينهم، في صورة اجتماعية مميزة.