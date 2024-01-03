"أمانة جدة" تناقش إجراءات المنصات الرقمية وحلول تفعيلها مع القطاع البلدي

من جانبه أكّد وكيلُ الشؤون المالية والميزانية في ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فواز بن ثامر العتيبي؛ أهميةَ الورشة في التعرف على الممكنات التقنية في رفع مستوى التواصل وتبادل وجهات النظر بين الأمانات وبعضها البعض والجهات المشاركة، مشيرًا إلى أنّ انعقاد الورشة في هذا التوقيت واستعراض المنصات التقنية التي وفرتها الدولة؛ سيدعم جهود الأمانات وسيعزّز من تحقيق الاستدامة المالية.