"أمانة جدة" تناقش إجراءات المنصات الرقمية وحلول تفعيلها مع القطاع البلدي

انطلقت في جدة، اليوم، ورشةُ الاستفادة من المنصات الرقمية للجهات ذات العلاقة، برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاعات المعنية، وأمانات المدن بالمملكة الـ17 أمانة.
وتناقش على مدى يومين اعتبارًا من اليوم الأربعاء؛ إجراءات التعريف بالمنصات الرقمية التي تساهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية لتطوير خدمات القطاع البلدي.
وأكّد نائبُ أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات الورشة؛ أن هدف الوزارة من هذه الورش هو رفع كفاءة أداء القطاع البلدي.
وأشار إلى أنّ الأعمال التشغيلية وأعمال النظافة في كل المدن السعودية، تعتمد على الجهود الذاتية للأمانات؛ مما يؤثّر بصورة إيجابية على جهود الوزارة وأماناتها في تطوير المدن، وفي رفع جودة الحياة، ورفع مؤشر رضا السكان لكل المدن السعودية.
وقدم نائبُ الأمين شكرَه لجميع الجهات المشاركة في الورشة، متطلّعًا إلى رسم خارطة طريق للعمل بشكل مشترك يعزّز مستوى الأداء البلدي، ويرفع من التنافسية، ويحقّق جودة الحياة، وتوجهات الدولة، بما يتوافق مع إنجازات المملكة في عام 2023م من قفزات في التحول الرقمي.
من جانبه أكّد وكيلُ الشؤون المالية والميزانية في ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فواز بن ثامر العتيبي؛ أهميةَ الورشة في التعرف على الممكنات التقنية في رفع مستوى التواصل وتبادل وجهات النظر بين الأمانات وبعضها البعض والجهات المشاركة، مشيرًا إلى أنّ انعقاد الورشة في هذا التوقيت واستعراض المنصات التقنية التي وفرتها الدولة؛ سيدعم جهود الأمانات وسيعزّز من تحقيق الاستدامة المالية.