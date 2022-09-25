جامعة جدة تحتفل باليوم الوطني السعودي 92

بعدها ألقى رئيس الجامعة كلمة، أكد فيها أن استحضار هذا التاريخ العريق من العزّ والشموخ والتلاحم والتضحية، وترسيخ هذه القيم العظيمة في أنفس الأجيال وأبناء هذا الوطن؛ لهو من أهم الأهداف السامية التي تعنيها ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية، والتي تحتم علينا أن نحافظ على مكتسبات وطننا، وأن نجدّد العهد والولاء لقادته. وجاء في معرض حديثه حثّ بالعزيمة على المضي قدمًا نحو المستقبل بخطى راسخة والسير على طريق التنمية بنظرة متفائلة.