المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تنظم حملة للتوعية بسرطان القولون والمستقيم

تنظم "وحدة القولون والمستقيم" في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، حملة توعوية بعنوان "الفحص المبكر سرطان القولون والمستقيم" خلال الفترة من 17 - 18 مارس الجاري في "مول أفينو بارك" بمدينة الرياض؛ لرفع مستوى الوعي لدى الناس حول أمراض القولون والمستقيم ومسبباتها وسُبل العلاج منها بمشيئة الله، لاسيما أمراض السرطان التي قد تحدث للمُصاب نتيجة تطوّر المرض دون علاجه واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه مبكرًا.
وأوضح مدير إدارة الوحدة استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور عمر بن عبدالله العبيد، أن "الحملة تستهدف مرضى القولون والمستقيم والناس بشكل عام؛ بغية توعيتهم بمسببات هذا المرض وأضراره الصحية على الإنسان، إلى جانب توعيتهم بكيفية الوقاية منها بإذن الله"، مبينًا أن "الحملة جرى اختيارها في أحد الأسواق العامة في مدينة الرياض؛ بغية الوصول إلى أكبر عدد من الناس وإيصال الرسالة الطبية إليهم".
وأفاد أن "أمراض القولون من الأمراض الشائعة التي يعاني منها العديد من الناس سواءً من الرجال أو من النساء، ويمكن تدارك الإصابة بها في وقت مبكر بإذن الله من خلال نصائح طبية سيتم تقديمها للجمهور خلال الحملة".
وأضاف أن "وحدة القولون والمستقيم تهتم على مدار العام بتوعية مرضاها والمراجعين للمدينة الطبية بأمراض القولون، وتحرص عبر كل الوسائل الاتصالية الوصول إلى مختلف الناس وتحقيق الأثر فيهم؛ بوصف ذلك أحد مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي في رؤية السعودية 2030 الرامي إلى تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية".