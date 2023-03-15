المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تنظم حملة للتوعية بسرطان القولون والمستقيم

وأوضح مدير إدارة الوحدة استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور عمر بن عبدالله العبيد، أن "الحملة تستهدف مرضى القولون والمستقيم والناس بشكل عام؛ بغية توعيتهم بمسببات هذا المرض وأضراره الصحية على الإنسان، إلى جانب توعيتهم بكيفية الوقاية منها بإذن الله"، مبينًا أن "الحملة جرى اختيارها في أحد الأسواق العامة في مدينة الرياض؛ بغية الوصول إلى أكبر عدد من الناس وإيصال الرسالة الطبية إليهم".