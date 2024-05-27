المدينة المنورة.. 452 عملية جراحية تقلص قوائم الانتظار بمسار الأنف والأذن

تمكنت الفرق الطبية بمسار الأنف والأذن والحنجرة بتجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء 452 عملية جراحية خلال 30 يوماً ساهمت في تقليص قوائم الانتظار إلى صفر حالة، حيث تمت جدولة العمليات الجديدة حسب البروتوكول المتبع في هذه الحالات.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن مسار الأنف والأذن والحنجرة ومستشفى أحد عملا على إعداد خطة لفرز حالات الانتظار المجدولة مسبقاً عبر مواعيد امتدت لأكثر من عام، وإطلاق مبادرة تطوعية للعمل خارج ساعات الدوام الرسمي وعطل نهاية الأسبوع حتى تم الانتهاء من إجراء كافة العمليات.
وبين التجمع بأنه ساهم في إنجاز العمليات عدد من الكفاءات الطبية من كافة التخصصات الدقيقة للأنف والأذن والحنجرة، مثل حالات استئصال اللوزتين واللحمية وإصلاح ثقب طبلة الأذن وتعديل انحراف حاجز الأنف وعمليات الجيوب الأنفية وبفضل من الله تكللت جميعها بالنجاح بدون أي مضاعفات.
ويعمل مسار الأنف والأذن والحنجرة على تقديم الخدمات الطبية التخصصية في طب الأنف والأذن والحنجرة العام، وأمراض وجراحة الأذن وأعصابها وزراعة القوقعة وأمراض وجراحة الأنف والجيوب الأنفية وقاعدة الأنف الأمامية، وأمراض وجراحة أورام الرأس والعنق، بالإضافة لعيادة السمعيات.