المدينة المنورة.. 452 عملية جراحية تقلص قوائم الانتظار بمسار الأنف والأذن

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن مسار الأنف والأذن والحنجرة ومستشفى أحد عملا على إعداد خطة لفرز حالات الانتظار المجدولة مسبقاً عبر مواعيد امتدت لأكثر من عام، وإطلاق مبادرة تطوعية للعمل خارج ساعات الدوام الرسمي وعطل نهاية الأسبوع حتى تم الانتهاء من إجراء كافة العمليات.