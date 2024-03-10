جامعة الملك خالد تنظم "ملتقى مستقبل الذكاء الاصطناعي في القطاع الأكاديمي"

وأوضح السلمي أن هذا الإجراء يأتي استجابة لاحتياجات سوق العمل المتزايدة للخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أجل تمكين الطلاب من المشاركة الفعّالة في صناعة المستقبل؛ وعبر الدكتور السلمي عن أمله في تطوير برامج تعليمية مشتركة بين مختلف التخصصات، لتعزيز التعاون والتفاعل بين الطلاب وتوسيع آفاق البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ كما قدم شكره للمشاركين في تنظيم الملتقى، معبرًا عن تقديره لجهودهم المبذولة في إثراء النقاشات الفكرية والعلمية في هذا المجال المهم.