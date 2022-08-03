"الهلال الأحمر" بتبوك يباشر 1479 حالة إسعافية خلال شهر

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، 1479 حالة إسعافية خلال شهر يوليو من عام 2022م.
وكانت أعلى ثلاث حالات تمت مباشرتها هي "مريض عادي"، وبلغ عددها 670 حالة، فيما حلت "تصادمًا مروريًّا" ثانيًا من خلال 267 حالة، وسجل "غياب عن الوعي" أكثر من 150 حالة خلال هذا الشهر.
وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل، من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف، بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافةً لعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.
وقدم فرع الهيئة بمنطقة تبوك دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية؛ حيث نفذت الهيئة بمنطقة تبوك 10 مبادرات شارك فيها 93 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 1806 ساعة، والتي تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية؛ حيث استفاد من هذه المبادرات أكثر من 605 أشخاص.
إلى هذا قدمت الهيئة بمنطقة تبوك 10 دورات ومحاضرات خلال شهر يوليو استفاد منها أكثر من 622 شخصًا، كما أن الهيئة أقامت 4 مبادرات حكومية؛ وذلك تأكيدًا للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها.
وتؤكد هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، ولاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية؛ مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.