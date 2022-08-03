"الهلال الأحمر" بتبوك يباشر 1479 حالة إسعافية خلال شهر

وكانت أعلى ثلاث حالات تمت مباشرتها هي "مريض عادي"، وبلغ عددها 670 حالة، فيما حلت "تصادمًا مروريًّا" ثانيًا من خلال 267 حالة، وسجل "غياب عن الوعي" أكثر من 150 حالة خلال هذا الشهر.