أمير الشرقية: كل يتيم بالمملكة له والد اسمه "سلمان".. كافل وراعٍ للأرامل

وأشار "الخالدي" إلى أن هذه المبادرة في نسختها السادسة تقام في المنطقة الشرقية بمشاركة 39 جمعية ومؤسسة رعاية أيتام من جميع المناطق، بالإضافة إلى العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي والتمويل، وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية القائمين على جمعيات الأيتام والعاملين فيها ضمن مسارات مهنية مختارة وفق أفضل المواصفات التخصصية، من أجل تعميق أثر جمعيات الأيتام وتميزها في كل المجالات عبر 7 مجالات مهنية نوعية تم تصميمها بعناية لتتلاءم مع السياق المحلي، ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني، ومن مكتب اعتماد عالمي متخصص، لتحقيق الإثراءً المعرفي لقطاع الأيتام في عددٍ من المجالات التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في نمو هذا القطاع بشكلٍ عام وقطاع الأيتام بشكلٍ خاص وصولًا للتنمية المجتمعية.