محافظ جدة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة "تراحم" في مكتبه

يُذكر أنَّ اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم تنفّذ عددًا من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى خدمة المستفيدين من "تراحم جدة"، إضافةً إلى تقديمها العناية الإرشادية للمفرج عنهم وأسر السجناء، ودعم الترابط الأسري عن طريق مظاهر المودة والرحمة التي تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال الفعاليات الترفيهية التي تجمع أسرة السجناء، وتعزز الترابط الأسري بين أفرادها، بالإضافة إلى تقديم برنامج علاجي ترفيهي لأطفال النزلاء، يهدف إلى إدخال مشاعر الفرح والسرور إلى قلوب أطفال النزلاء ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا وإعادة تأهيلهم، بما يكفل لهم حياة كريمة.