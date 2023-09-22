98 مركزًا إسعافيًّا للهلال الأحمر بمكة المكرمة تستعد لاحتفالات اليوم الوطني

وعلى صعيد التثقيف المجتمعي والتدريب، فقد حرص فرع الهيئة على تنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية؛ إذ ستُنفَّذ عدد من المحاضرات التوعوية، مع إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتسجيل بدورات سفير الحياة عبر منصة "متأهب" في كل من جدة والعاصمة المقدسة والطائف.