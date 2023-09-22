98 مركزًا إسعافيًّا للهلال الأحمر بمكة المكرمة تستعد لاحتفالات اليوم الوطني

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة استعداداته من خلال 98 مركزًا إسعافيًّا بمدن ومحافظات المنطقة؛ للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ(93)، وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمواطنين والمقيمين خلال المشاركة في الفعاليات المقامة في تلك المناسبة، وذلك على الطرق الرئيسية والمواقع الحيوية، خاصة أماكن الفعاليات والاحتفالات.
وشملت المشاركة توزيع الفِرق التطوعية على مدى أربعة أيام؛ لتغطية مواقع الفعاليات والاحتفالات، وإقامة أركان احتفالية توعوية.
وبيَّن الدكتور مصطفي بن جميل بلجون مدير فرع الهيئة بالمنطقة أنه تم توزيع نقاط إسعافية في عدد من مواقع الاحتفالات، كالواجهة البحرية وميدان العلم وأمام نافورة الملك فهد ومنطقة سوبر دوم وطريق الملك عبدالعزيز بمحافظة بجدة، وحديقة الردف والمولات التجارية بمحافظة الطائف، والغرفة التجارية وحديقة الأراك وحجز الشمسي بالعاصمة المقدسة.
وعلى صعيد التثقيف المجتمعي والتدريب، فقد حرص فرع الهيئة على تنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية؛ إذ ستُنفَّذ عدد من المحاضرات التوعوية، مع إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتسجيل بدورات سفير الحياة عبر منصة "متأهب" في كل من جدة والعاصمة المقدسة والطائف.
وأشارت الهيئة في حال وجود حالة إسعافية إلى ضرورة المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997، أو عن طريق تطبيق أسعفني، الذي يدعم خصائص متنوعة لطالبي الخدمة بلغات مختلفة.