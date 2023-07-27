"كفيف" تحتفي بنجاح برنامج صناعة العطور بمقرها في الرياض

احتفت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، اليوم الخميس، باختتام برنامج صناعة العطور لأربع دورات تدريبية لتأهيل 48 مستفيدًا ومستفيدة لسوق العمل، بدعم من أحد البنوك.
ويهدف البرنامج، إلى إكساب المتدربين والمتدربات مهارة صناعة العطور من البداية إلى الاستثمار، والتمييز بين الروائح العطرية وأنواع الزيوت العطرية وطريقة التركيب، إضافة إلى صناعة الشموع العطرية.
يذكر أن الجمعية تقدم لمستفيديها من جميع مناطق المملكة، عددًا من البرامج التأهيلية والتدريبية المخصصة للمكفوفين وضعاف البصر من منطلق مسؤوليتها المجتمعية تجاه أبناء الوطن.
وقد حضر الحفل الختامي للبرنامج النائب الأول للرئيس التنفيذي رئيس مجتمع استدامة والمسؤولية الاجتماعية الدكتور فهد بن علي العليان، ومدير خدمة المجتمع في البنك رشود بن عبدالرحمن الكلثم، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح اليوسف، وعدد من منسوبي الجمعية.
وخلال الاحتفال سُلمت شهادات الدفعة الأخيرة من المتدربين، وجرى تكريم البنك الداعم.