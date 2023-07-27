"كفيف" تحتفي بنجاح برنامج صناعة العطور بمقرها في الرياض

وقد حضر الحفل الختامي للبرنامج النائب الأول للرئيس التنفيذي رئيس مجتمع استدامة والمسؤولية الاجتماعية الدكتور فهد بن علي العليان، ومدير خدمة المجتمع في البنك رشود بن عبدالرحمن الكلثم، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح اليوسف، وعدد من منسوبي الجمعية.