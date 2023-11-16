لتوعية المجتمع.. "ولادة الدمام" ينظّم فعالية اليوم العالمي للسكري بمشاركة 16 قسمًا

وأكّدت إدارة المستشفى أن الفعالية تمّت بمشاركة "16" ركنًا من أقسام المستشفى، تمثّلت في ركن التمريض، وركن المختبر، وركن استشارات سكري الأطفال، وركن استشارات الباطنية، وركن التثقيف الصحي، وركن التغذية العلاجية، وركن التغذية العامة، وركن العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ركن المركز الوطني لاضطرابات النمو والسلوك، وركن الصيدلية، وركن الخدمة الاجتماعية، وركن الكلى والعيون والأسنان والعناية بالقدم السكرية والأبحاث.