لتوعية المجتمع.. "ولادة الدمام" ينظّم فعالية اليوم العالمي للسكري بمشاركة 16 قسمًا

انطلقت اليوم فعالية اليوم العالمي للسكري التي ينظّمها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام "أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي" على مدى 3 أيام، في مجمع العثيم مول بالدمام، تحت شعار "لأن سكرك يهمنا افحص وطمنا".
وأكّدت إدارة المستشفى أن الفعالية تمّت بمشاركة "16" ركنًا من أقسام المستشفى، تمثّلت في ركن التمريض، وركن المختبر، وركن استشارات سكري الأطفال، وركن استشارات الباطنية، وركن التثقيف الصحي، وركن التغذية العلاجية، وركن التغذية العامة، وركن العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ركن المركز الوطني لاضطرابات النمو والسلوك، وركن الصيدلية، وركن الخدمة الاجتماعية، وركن الكلى والعيون والأسنان والعناية بالقدم السكرية والأبحاث.
وأوضحت أن الهدف من إقامة الفعالية هو توعية كافة شرائح وفئات المجتمع، وتوضيح أهمية عمل تحليل السكر التراكمي وتحاليل مقاومة الأنسولين، والتعريف بسكري الأطفال وسكري الحمل، واستعراض العلاجات الحديثة للسكري، وشرح أعراض وأسباب انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم، وأهمية ممارسة الرياضة في ضبط مستوى السكر، وشرح المضاعفات الحادة لمرض السكر والتي تؤثّر على سلامة الكلى.