الأحد المقبل.. انطلاقة الدوام الشتوي بسائر مدارس القنفذة

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور أحمد حسن الجعفري الدوام الشتوي للعام الدراسي 1445هـ، وستكون الانطلاقة له بداية من يوم الأحد القادم ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ، في كل المدارس الحكومية والأهلية، بالمحافظة والقطاعات التابعة لها "بنين" و"بنات".
ووجّه "الجعفري" المدارس إلى التقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المحافظة؛ بحيث يكون الاصطفاف الصباحي للبنين في الساعة "7:00" صباحًا وبداية الحصة الأولى "7:15" صباحًا.
وأهاب الجعفري بأولياء الأمور والطلاب والطالبات ضرورة التقيد بالموعد المحدد، والتعاون مع إدارات المدارس وشركة النقل المدرسي لضمان انضباطهم وعدم تأخرهم عن بداية اليوم الدراسي، وتعزيز قيمة الانضباط المدرسي داخل المجتمع التعليمي.
وقال رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد شار المرحبي : يأتي التوقيت الشتوي من منطلق تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات، والحرص على سلامتهم في فصل الشتاء، وما يصاحبه من تغير في الأحوال الجوية.