الأحد المقبل.. انطلاقة الدوام الشتوي بسائر مدارس القنفذة

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور أحمد حسن الجعفري الدوام الشتوي للعام الدراسي 1445هـ، وستكون الانطلاقة له بداية من يوم الأحد القادم ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ، في كل المدارس الحكومية والأهلية، بالمحافظة والقطاعات التابعة لها "بنين" و"بنات".