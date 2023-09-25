عبارات وطنية ولباس تراثي وقصيدة تتغنى بحب المملكة.. هكذا احتفل معلم مع طلابه
افتتح أحد معلمي ابتدائية الإمام عاصم بشقراء أول يوم دراسي بعد إجازة اليوم الوطني بالاحتفال مع طلابه باليوم الوطني بطريقته الخاصة، حيث ارتدى مجموعة من الطلاب الزي السعودي، (الشماغ والعقال والبشت)، فيما ألقى أحد الطلاب قصيدة وطنية تغنى فيها بحب الوطن والانتماء له، والسمع والطاعة لولاة الأمر.
وقام المعلم بكتابات العبارة الوطنية على السبورة، وتحويل الحصص لفعاليّات وطنية بمناسبة اليوم الوطني 93.
وقال المعلم مساعد عبدالعزيز الجوفان في حديث اختص به "سبق": لقد حرصت مدرسة الإمام عاصم الابتدائية بشقراء بقيادة مدير المدرسة فرحان السيحاني ومنسوبيها على تفعيل اليوم الوطني بعددٍ من البرامج والمناشط بمشاركة الطلاب وأولياء أمورهم في مشهد كرنفالي احتفالي بهيج".
وأضاف "وجدتها فرصة سانحة لاستغل الحصص في تعزيز الانتماء والولاء للوطن والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة في نفوس النشء لما له من أثر إيجابي على مستقبلهم وفكرهم وسلوكهم".
وتابع "تفاعل معنا الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء ، إذ توشح الطلاب باللباس الوطني، وتنافسوا في إلقاء القصائد الوطنية والكلمات التربوية المعززة للحس الوطني".
وأردف "نفذت عددًا من الفعاليّات داخل الفصل، ووثقت إلقاء أحد الطلاب لقصيدة وطنية، أمام زملائه الطلاب، فيما اصطف معه عددٌ من الطلاب بالزي الوطني، تشجيعًا لهم وتعزيزًا للانتماء والولاء".
يُذكر أن مقطع الفيديو حظي بتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن إعجابهم بجهود المعلم في الاحتفال مع طلابه بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.