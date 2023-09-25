عبارات وطنية ولباس تراثي وقصيدة تتغنى بحب المملكة.. هكذا احتفل معلم مع طلابه

افتتح أحد معلمي ابتدائية الإمام عاصم بشقراء أول يوم دراسي بعد إجازة اليوم الوطني بالاحتفال مع طلابه باليوم الوطني بطريقته الخاصة، حيث ارتدى مجموعة من الطلاب الزي السعودي، (الشماغ والعقال والبشت)، فيما ألقى أحد الطلاب قصيدة وطنية تغنى فيها بحب الوطن والانتماء له، والسمع والطاعة لولاة الأمر.