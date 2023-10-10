"شؤون الجامعات" يعتمد الهيكلةَ الأكاديمية الشاملة لجامعة المجمعة

اعتمد مجلسُ شؤون الجامعات، اليوم الثلاثاء، الهيكلةَ الأكاديمية الشاملة لجامعة المجمعة.
جاء ذلك تعزيزًا لجودة المخرجات التعليمية، وكفاءة الإنفاق، وزيادة الفرص أمام مخرجات الجامعة في سوق العمل، ومواكبة للتحولات الجديدة والنوعية التي تستهدفها المرحلة المقبلة من تطور المملكة في ظل الرؤية السعودية 2030.
وكانت أبرز التعديلات على هيكلة جامعة المجمعة، إنشاء كلية للشريعة والقانون بمحافظة الغاط، وكلية أخرى للتمريض بحوطة سدير.
وتشتمل كلية الشريعة والقانون بالغاط، على ثلاث وكالات؛ هي: وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطوير، ووكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكالة الكلية لشطر الطالبات.
وتضم الكليةُ الأقسامَ العلمية التالية: قسم القانون، وقسم الشريعة، وقسم الدراسات الإسلامية "علمي - مساند".
أما كلية التمريض بحوطة سدير فتشتمل على ثلاث وكالات هي: وكالة الكلية للشؤون التعليمية والتطوير، ووكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكالة الكلية لشطر الطالبات.
وتتكوّن الكلية من أقسام علمية هي: التمريض العام، وتمريض صحة المجتمع والصحة النفسية والعقلية، وتمريض صحة الأمومة والطفولة، والتمريض الباطني الجراحي، وتمريض ورعاية البالغين والرعاية التمريضية المتقدمة، والرعاية التمريضية الأساسية، والإدارة في التمريض.