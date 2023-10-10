"شؤون الجامعات" يعتمد الهيكلةَ الأكاديمية الشاملة لجامعة المجمعة

جاء ذلك تعزيزًا لجودة المخرجات التعليمية، وكفاءة الإنفاق، وزيادة الفرص أمام مخرجات الجامعة في سوق العمل، ومواكبة للتحولات الجديدة والنوعية التي تستهدفها المرحلة المقبلة من تطور المملكة في ظل الرؤية السعودية 2030.