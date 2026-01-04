الشرقية تحتضن أول ملتقى متخصص في إدارة المرافق

برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري، تنظّم جمعية "مرفق" التعاونية الملتقى الأول لقطاع إدارة المرافق، يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً، في قاعة سعد المعجل بغرفة الشرقية.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بتعاونية "مرفق" لإدارة المرافق، ومناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات والاتجاهات في هذا المجال الحيوي، ضمن جهود الجمعية لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، والارتقاء بجودة خدمات إدارة المرافق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية عيد بن أحمد البوعينين أن الملتقى يمثل خطوة نوعية لبناء شراكات استراتيجية فاعلة، ورفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المرافق، كونها من الممكنات الرئيسة لتحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة.
ويُعد الملتقى منصة مهنية تجمع نخبة من المختصين والمهتمين في المجال، بما يوفّر فرصًا للتواصل وتبادل الخبرات، ودعم مسارات التطوير في القطاع.