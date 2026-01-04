الشرقية تحتضن أول ملتقى متخصص في إدارة المرافق

برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري، تنظّم جمعية "مرفق" التعاونية الملتقى الأول لقطاع إدارة المرافق، يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً، في قاعة سعد المعجل بغرفة الشرقية.