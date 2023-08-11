ضمّ تعليم نمرة وثريبان تحت مسمى مكتب العرضيات.. وتكليف "السهيمي" مديرًا له

أصدر مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور أحمد الجعفري قرارًا بضم مكتبي التعليم بنمرة وثريبان تحت مسمى مكتب تعليم العرضيات، وتكليف عبود السهيمي مديرًا للمكتب.
وقد تأسس المكتب لأول مرة عام 1406هـ وتوقف وعاد افتتاحه عام 1415هـ في نمرة تحت مسمى مكتب الإشراف التربوي بالعرضيتين، وتولى إدارته في تلك الفترة عبدالله بن سليمان بن حبان القرني، وفي عام 1430هـ تحوّل اسمه لمكتب العرضية الشمالية بعد انفصال تعليم العرضية الجنوبية بمكتب مستقل.
وقبل أشهر تم تعديل مسميات المكتبين إلى مكتب نمرة ومكتب ثريبان، حتى تمّ ضمّ المكتبين تحت مسمى مكتب تعليم العرضيات وتكليف عبود بن عبدالله السهيمي مديرًا للمكتب، وصالح سالم الحارثي رئيسًا للشؤون التعليمية "بنين"، وظفير سعيد العرياني رئيسًا للشؤون المدرسية، وحمدة زيدي القرني رئيسة للشؤون التعليمية "بنات".
ويعد مدير المكتب عبود بن عبدالله السهيمي أحد كفاءات التعليم في المحافظة، وعُرف عنه الجدية والحرص والعمل بروح الفريق الواحد والقدرة على المبادرة والابتكار.