ضمّ تعليم نمرة وثريبان تحت مسمى مكتب العرضيات.. وتكليف "السهيمي" مديرًا له

وقد تأسس المكتب لأول مرة عام 1406هـ وتوقف وعاد افتتاحه عام 1415هـ في نمرة تحت مسمى مكتب الإشراف التربوي بالعرضيتين، وتولى إدارته في تلك الفترة عبدالله بن سليمان بن حبان القرني، وفي عام 1430هـ تحوّل اسمه لمكتب العرضية الشمالية بعد انفصال تعليم العرضية الجنوبية بمكتب مستقل.